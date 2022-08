Simeone, la prima al Maradona: «Grazie, Napoli, per il benvenuto»

La prima volta in campo al Maradona per un argentino non è mai da dimenticare. Lo stesso sarà per Giovanni Simeone, oggi in campo contro la Juve Stabia in amichevole: «Bella presentazione con i nostri tifosi al Maradona: grazie a tutti per il benvenuto! Ora continuiamo a lavorare!» ha scritto il neo attaccante del Napoli sui social. La speranza di Simeone è potersi ritagliare uno spazio in campo anche domenica contro la Fiorentina, altra maglia che ha indossato in passato.