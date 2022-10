Simeone lancia ancora il Napoli: «Titolare? La qualità conta di più»

Ancora una volta, a Cremona come a Milano, è Giovanni Simeone a mettere le cose in discesa per il Napoli. «È bello perché è sempre bello aiutare la squadra. Abbiamo fatto molto bene, ovviamente la Cremonese ci ha provato fino all’ultimo minuto ma ci abbiamo creduto e abbiamo portato a casa tre punti importanti. Ho molta energia, me la danno i compagni ma anche questi tifosi, che ci caricano. Anche oggi erano tantissimi e ne siamo felici, dobbiamo continuare così e la piazza ci aiuta tanto. Mi sento un poi come loro, metà argentino e metà italiano, sono nel posto giusto» ha detto l'argentino.

Ancora un gol in uscita dalla panchina, ma quando sarà titolare? «Io continuerò a fare così, dare il massimo, ho imparato nella mia carriera che conta la qualità più dell’essere titolare. Devo sfruttare tutte le occasioni che Spalletti mi darà» ha risposto a Dazn. «Scudetto? C’è sempre tanto da migliorare, ci concentriamo solo su quello. Ma il Napoli è una squadra importante quindi deve lottare per qualcosa di importante».