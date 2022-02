El Cholo Simeone e l'omaggio a Diego: «Ma quanto mi insultava»

Ci sono tracce di Diego Maradona in film e documentari. Ne parla Paolo Sorrentino nella pellicola “E' stata la mano di Dio”, candidata al Premio Oscar per i film stranieri, un racconto del dramma familiare vissuto dal regista quando era ragazzo ma anche un omaggio al Campione amato e ricordato tra i suoi ispiratori dopo la statuina vinta per “La grande Bellezza” nel 2014. Uno dei più importanti allenatori, El Cholo Simeone, ha esaltato la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati