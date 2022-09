Simeone lancia il Napoli a San Siro: «Io o Raspadori? Sceglie Spalletti»

Entra nel secondo tempo e la decide. Giovanni Simeone segna il secondo gol in azzurro e lancia il Napoli a Milano. «Sono molto contento, dedico questo gol al padre di mia moglie che non sta molto bene. Questa squadra non ha solo qualità è anche molto sforzo e grande lavoro» ha detto l'argentino che ancora una volta ha gioito in maglia azzurra.

La sua alternanza con Raspadori sembra fare bene al Napoli. «Raspadori è un bravissimo ragazzo, da quando è arrivato abbiamo un grande rapporto. È il mister a scegliere, ma io e lui siamo diversi come stile di gioco. Saremo sempre a disposizione, giocherà chi sta meglio. Ogni giorno lavoriamo con voglia di lavorare e crescere, pensiamo solo a questo a migliorarci sempre di più» ha concluso a Dazn.