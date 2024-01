Triste per il Cholito l'ultima partita del 2023, con quella manciata di minuti contro il Monza. Le voci si rincorrono, le offerte arrivano alla zia avvocato di Giovanni Simeone, la sua agente, e al Napoli, almeno per un prestito. Difficile che Aurelio De Laurentiis possa accettarne una, considerando che per un mese abbondante non ci sarà Osimhen e Raspadori - sotto tono le sue prestazioni - non può reggere il peso dell'attacco. E anche pensando al saldo rapporto che esiste tra il presidente e il figlio del tecnico dell'Atletico Madrid, pupillo del patron.

Simeone non resterebbe controvoglia. E quanto ha fatto nel giorno di San Silvestro dà un indizio chiaro sulla sua volontà. È stato a Napoli e ha scritto un importante messaggio sui social, ricordando la storica notte del 4 maggio a Udine, quando gli azzurri vinsero lo scudetto con il pareggio firmato da Victor Osimhen, e dedicando queste parole ai tifosi: «Auguro a tutti voi che questi ricordi, questi momenti vissuti insieme, ci possano unire ancora di più. Perché la forza del Napoli siamo tutti e noi. Oggi e sempre forza Napoli».

Questa maglia, con cui ha segnato il primo gol in Champions League (il sogno della sua vita prima di sbarcare a Napoli), tatuata sulla pelle, come quella appartenuta a Maradona mostrata ai tifosi dopo la rete alla Sampdoria nell'ultima giornata di campionato il 4 giugno, un mese dopo Udine. Gliel'aveva regalata la ex moglie di Diego, Claudia Villafane, che con la madre del Cholito aveva assistito alla partita e alla festa scudetto dalla tribuna.

Momenti che Simeone non ha dimenticato. E che, anzi, vorrebbe rivivere. Ma con cinque minuti a partita è impossibile per chiunque.