Simeone e il Napoli Femminile scendono «In campo per la salute»

Un pomeriggio diverso per Giovanni Simeone e le ragazze del Napoli Femminile. L'attaccante argentino, infatti, era presente ell'evento “In campo per la Salute”, svoltosi oggi al centro sportivo Open di Caserta del presidente Guido Ventimiglia, un evento nell’ambito della “Settimana della Prevenzione, Ricerca e Divulgazione” organizzata dalla Fondazione Pascale.

Importante la presenza degli sportivi di punta napoletani, che hanno testimoniato la vicinanza dello sport cittadino agli obiettivi della scienza sottolineando l'importanza della prevenzione in ambito medico. Tra i presenti all'evento casertano anche Linthon Johnson, ex cestista dei Chicago Bulls e dei San Antonio Spurs, con cui era diventato campione NBA prima di giocare in Italia con le maglie di Caserta e Scafati.