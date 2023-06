Simeone e il Napoli ancora insieme: il Cholito riscattato dal Verona

Napoli e Simeone ancora insieme: dopo il prestito oneroso di questa stagione, il club di Aurelio De Laurentiis ha esercitato entro i termini prestabiliti il diritto di riscatto per l'attaccante argentino con l'Hellas Verona per l'acquisto a titolo definitivo. Il cholito è a tutti gli effetti un calciatore del Napoli, confermato come lo era stato anche Raspadori qualche settimana fa.

Il contratto di Simeone con il Napoli sarà fino al prossimo 2026 con opzione pe ri 2027. L'acquisto complessivo è costato al Napoli poco più di 15 milioni: 3,5 milioni per il prestito di un'estate fa, altri 12 milioni di euro con alcuni bonus ora per il riscatto. Il Cholito, attualmente in nazionale con l'Argentina per le amichevoli estive, ha chiuso l'anno con 9 gol (4 in Serie A, 4 in Champions League e 1 in Coppa Italia).