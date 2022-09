Simeone, emozione Champions: «Non vedo l'ora della musichetta»

Il sogno di una vita, la competizone per club più importanti. Il Napoli parte in Champions League questa sera contro il Liverpool, esordio assoluto per tanti azzurri in Europa e anche per Giovanni Simeone, attaccante argentino arrivato dal Verona quest'estate e con il sogno di esordire nell'Europa che conta. «Eccola qui la Champions League. Non vedo l’ora di ascoltare quella musica nel nostro campo e vivere quell’ambiente incredibile insieme ai nostri tifosi. Vamos» ha scritto sui social l'argentino.