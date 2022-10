Simeone tra Champions e Mondiale: «Titolare? Sono pronto per Spalletti»

L'Europa che conta l'ha conosciuta come meglio non poteva, con due gol che gli hanno permesso di baciare più volte quel tatuaggio sul braccio sinistro fatto quando la Champions era ancora un sogno. Giovanni Simeone ha voglia di tornare protagonista in campo, dopo essere rimasto a guardare nelle ultime uscite:«Sia per me che per la squadra quella di domani è una partita importante, vogliamo fare più punti possibili e confermare ogni partita quanto di buono stiamo facendo. Giocare per me è importante, ma ancor di più lo è essere pronto per quando Spalletti mi vorrà lanciare in campo» le parole dell'attaccante argentino, che sogna di potersi giocare anche in nazionale le sue carte nella maxi lista di Scaloni verso il Qatar.

«Sono contento di essere nella lista dei 40 scelti da Scaloni, mi conferma quello che ho sempre pensato. Dimostrerò al ct che sono pronto, che mi piacerebbe dare una mano a quel gruppo della nazionale che già conosco» ha continuato l'argentino del Napoli, che non vuole perdere terreno nei confronti dei compagni di reparto Osimhen e Raspadori «I gol degli attaccanti arrivano grazie al lavoro della squadra, che sta facendo bene e ci mette davanti alla porta. Spalletti prova a tirare fuori sempre il meglio di tutti noi. A volte ci fa ridere nello spogliatoio, quando andiamo in campo ci dà sempre una mano. All’andata fu complicata: ci fu un rigore sbagliato, poi loro erano aggressivi in ogni zona di campo. Abbiamo avuto qualche difficoltà per le loro qualità. Dovremo stare attenti domani, sono difficili da affrontare e dovremo trovare soluzioni».