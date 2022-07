Simeone al Napoli, affare fatto: sarà il bomber di scorta di Spalletti

«Il mio peggior nemico». Sembrava questa la dimensione di Giovanni il Cholito Simeone ogni qual volta il suo nome veniva accostato al Napoli. D'altra parte nelle ultime stagioni è stato una sorta di giustiziere degli azzurri. Prima con la maglia della Fiorentina, poi con quella del Verona: praticamente sempre a segno. Eppure adesso sembra che questa maledizione possa essere destinata a invertirsi. Sì, perché l'argentino è diventato il principale obiettivo di mercato per l'attacco del Napoli.

Il Cholito ha segnato 17 reti nell'ultima stagione con la maglia del Verona (più 6 assist confezionati per i compagni) e adesso si sente pronto per il grande salto in una big. Ecco perché il giocatore è pronto a sposare la causa azzurra e anche le trattative con il Verona procedono a vele spiegate. Molto ruota attorno alla cifra da pagare al club veneto: circa 20 milioni di euro tra cifre fisse e bonus legati alle performance dell'argentino con la maglia azzurra.

Ma non è tutto. Il Napoli, infatti, deve prima liberarsi di un altro attaccante che possa quindi fare posto in rosa a Simeone. Si tratta di Andrea Petagna che oramai da settimane flirta con il Monza. O meglio: è il club di Berlusconi a strizzare insistentemente l'occhiolino all'attaccante del Napoli, ma al momento tutti i tentativi fatti sono andati a vuoto.

Queste ore, però, potrebbero essere decisive per limare gli ultimi dettagli e trovare l'intesa tanto con il Napoli quanto con il giocatore. Non è certo un mistero che Galliani abbia un certo feeling con il ragazzo e nelle sue ultime dichiarazioni ha ribadito l'interesse per Petagna.

Una volta che il trasferimento in uscita sarà completato, il club azzurro si potrà concentrare sull'operazione Simeone. L'argentino e Osimhen potrebbero essere alternativi nel 4-3-3 di Spalletti che si sta consolidando, così come potrebbero anche coesistere perfettamente in un ipotetico attacco a due punte. Hanno caratteristiche simili (velocità e spunto), ma Simeone è più uomo d'area di rigore, mentre Osimhen preferisce agire a tutto campo. Insomma, il rebus sulla scelta toccherà poi a Spalletti che in ogni caso sarebbe ben lieto di avere questo tipo di problematica.

A proposito di uscite, Adam Ounas è sempre sulla lista di sbarco, ma al momento nessuno si è presentato dalle parti di Castel Volturno con l'offerta giusta, motivo per il quale al momento l'algerino non si muoverà. In attesa di capire che ne sarà di Adam, il Napoli si affretta a definire gli ultimi dettagli legati all'ufficialità di Kim, difensore che andrà completare il reparto dopo l'arrivo di Ostigard. A Castel di Sangro Spalletti lavorerà con la difesa al completo e potrà capire quali sono le coppie meglio assortite in vista dell'esordio del prossimo 15 agosto contro il Verona.

Quanto ai giovani che si sono messi in mostra a Dimaro, aumentano le quotazioni di Alessio Zerbin. Il ragazzo è sempre più in considerazione da parte dell'allenatore e del club che a questo punto aspetteranno Castel di Sangro come ultima cartina al tornasole per decidere se confermarlo nella rosa della prossima stagione. Discorso aperto, invece, per Gianluca Gaetano. Sulle sue tracce c'è sempre il forte interesse da parte della Cremonese che vorrebbe riportarlo lì dove la scorsa stagione si è consacrato tra i protagonisti della promozione in serie A. Al momento, però, il Napoli sta valutando come utilizzarlo e se tenerlo in organico a disposizione di Spalletti.