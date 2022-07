Il Verona lascia a casa Simeone: Cholito sempre più vicino al Napoli

Un indizio di mercato che non passa inosservato. Il nuovo Hellas Verona di Cioffi si prepara all'amichevole internazionale contro l'Hoffenheim che vedrà i veneti protagonisti, ma senza il proprio attaccante. Nell'elenco di 27 calciatori, infatti, non figura Giovanni Simeone, l'attaccante argentino nelle ultime settimane al centro di tante voci di mercato sul suo futuro.

Un futuro che potrebbe essere in azzurro con la maglia del Napoli: Simeone, infatti, è l'obiettivo numero uno del club nel caso in cui Andrea Petagna dovesse lasciare la città e trasferirsi al Monza, club che lo cerca da diverse settimane. Il Napoli ha di fatto già raggiunto un accordo con l'entourage del calciatore, mentre sembra accordata anche la formula con l'Hellas per il trasferimento, in prestito oneroso con riscatto tra un anno. Simeone può così chiudere l'attacco napoletano insieme con Osimhen.