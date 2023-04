Simeone prova a dimenticare il Milan: «Guardiamo avanti»

Una prova di certo incolore per Giovanni Simeone, forse il più atteso degli azzurri ieri sera contro il Milan vista l'assenza di Victor Osimhen di cui prendeva il posto. Non è stata per lui la migliore delle prestazioni, ma c'è subito da cancellare quei quattro gol sul groppone: «Dobbiamo guardare sempre avanti» scrive sui social l'attaccante argentino, che spera di prendersi una rivincita già venerdì contro il Lecce in campionato.