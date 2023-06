Simeone ritrova l'Argentina: «Comincia il tour a Pechino»

«Cominciamo il tour a Pechino» scrive sui social Giovanni Simeone, attaccante del Napoli che ha appena raggiunto la nazionale albiceleste in Cina per la prima delle due amichevoli estive che disputerà con l'Argentina di Scaloni. La punta azzurra - ancora in attesa per quello che sarà il suo riscatto ufficiale dal Verona dopo una stagione da 9 gol complessivi e lo scudetto in bacheca - proverà a mettersi in mostra tra Australia e Indonesia in vista dei match ufficiali della prossima stagione.