Simeone sfida l'Inter: «Rimonta? Dimostriamo chi siamo»

«Inter-Napoli sarà importante per entrambe. Saranno 3 punti importanti per il campionato, non conta ora chi ne ha di più perché è molto lunga» le parole di Giovanni Simeone, attaccante azzurro che a Milano ha già lasciato il segno «Loro sperano nella rimonta? Noi siamo sempre pronti a dimostrare chi è il Napoli, stando sempre sul pezzo».

«Chi gioca meno deve essere ancora più pronto perché quello che gioca ha sempre l'opportunità mentre chi non gioca deve sapere che quello è il suo momento e deve fare la differenza» ha detto a Sportmediaset «Io campione del Mondo? Si, mi sento campione come tutti gli argentini».