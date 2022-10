Simeone show, l'agente entusiasta: «È già aumentato il suo valore»

Quella di ieri, a Napoli, è stata la notte di Giovanni Simeone, protagonista assoluto con la sua prima doppietta in Champions League. «Nelle passate stagioni Giovanni ha sempre fatto bene tranne forse in un periodo limitato a Cagliari. Potevamo farci una domanda simile anni fa su un altro attaccante come Luca Toni, anche lui è esploso non proprio giovanissimo» ha spiegato Alessandro Moggi, membro dell'entourage che gestisce il Cholito.

«Quest’anno il Napoli è stato bravo sia con Kvaratskhelia che con Simeone, assicurandosi due calciatori che oggi oggettivamente stanno facendo la differenza» ha spiegato a Radio Crc. «Non dimentichiamoci che le coppe si vincono anche con i giocatori che vengono considerati dei sostituti. Se Simeone vale di più adesso? Senza dubbio. Gli attaccanti hanno questa oscillazione del proprio indice azionario in base ai gol. Se dovesse continuare come ci auguriamo, sarebbe un grande affare».