Simeone, il Siviglia non si arrende: pronto assalto in estate?

La stagione da alto rendimento di Giovanni Simeone ha acceso sull'attaccante argentino anche i riflettori del mercato. Come riportato dal quotidiano Sport, infatti, in Spagna c'è il Siviglia sulle tracce del Cholito, che Monchi ha già individuato come elemento perfetto per rinforzare il reparto d'attacco il prossimo anno, dopo una stagione quasi tutta da dimenticare della squadra andalusa.

In questo momento Simeone è ancora di proprietà del Verona, che la scorsa estate l'aveva mandato in prestito al Napoli. Il club di De Laurentiis ha la possibilità di riscattarlo per una cifra inferiore ai 20 milioni a fine stagione, operazione che verrà portata a casa con ogni probabilità, ma non per questo il Siviglia non si farà sotto: e per il Napoli - che in avanti potrebbe dire addio anche a Osimhen - si profilerebbe una plusvalenza immediata.