Sirigu alla Fiorentina, è ufficiale: prima l'allenamento, poi l'annuncio

Salvatore Sirigu è un ex calciatore del Napoli: ancor prima dell'ufficialità dell'operazione, l'ormai ex portiere azzurro si è già allenato con il suo nuovo club. Sui social, in queste ore, sono subito diventate virali le prime immagini dell'estremo difensore in maglia viola, al primo allenamento con la sua nuova squadra.

📃 Ufficiale, Salvatore Sirigu ceduto alla Fiorentina.https://t.co/6yB3HhTLIm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 25, 2023

L'agente del portiere ha trovato ieri l'accordo con il club toscano e oggi è arrivata anche la prima sessione di lavoro per Sirigu con il collega Terracciano e agli ordini di Vincenzo Italiano. In queste ore sarà confermato lo scambio con Gollini, che ieri ha svolto le visite mediche con il Napoli e resterà azzurro almeno fino a fine stagione.