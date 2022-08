Sirigu dalle 7.30 a Villa Stuart: via alle visite, poi firma con il Napoli

È cominciato alle 7.30 il martedi di mercato di Salvatore Sirigu, pronto a diventare il nuovo portiere del Napoli di Luciano Spalletti. L'ex destremo difensore di Torino e Genoa, liberatosi dai sorroblu quest'estate dopo la retrocessione in Serie B, è a Villa Stuart a Roma questa mattina per le tradizionali visite di rito che poi daranno il via libera per firmare il contratto che lo legherà agli azzurri il prossimo anno.

Una stagione insieme, con l'opzione per un rinnovo eventuale tra un anno. Questa la formula che ha convinto Sirigu ad accettare la proposta del Napoli di De Laurentiis in questa estate di calciomercato. C'è da capire, però, se la coppia di portieri da formare sarà con il compagno di nazionale Meret o con un nuovo portiere, con il club che spera di poter ingaggiare Navas dal Paris Saint Germain.