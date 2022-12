Sirigu spazza via le ombre: «Napoli più motivato che mai»

Un Napoli meno motivato nella seconda parte di stagione? Non per Salvatore Sirigu, grazie anche al ritorno dei calciatori che sono stati al Mondiale in Qatar: «Anguissa, Zielinski, Olivera, Kim e Lozano sono tornati più motivati che mai» ha detto il secondo portiere azzurro. «Spalletti sta facendo un perfetto turn over, stiamo così bene che chiunque giochi diventa fondamentale. Il nostro segreto? Siamo coesi e motivati. Anche in allenamento: arriviamo al campo che siamo carichi a mille, chiunque vada in campo fa benissimo».

«Spalletti è tra gli allenatori più forti con cui ho lavorato, insieme con Ancelotti e Conte, che in Nazionale con la rosa a disposizione ha fatto cose importanti» ha detto Sirigu a margine del premio USSI Sardegna. «È un allenatore che ha caparbietà, idee e conoscenza di calcio uniche. Le insegna nei dettagli e le fa entrare rapidamente anche nella testa dei nuovi. E poi Napoli è l'ambiente ideale per una stagione di vertice, la gente ci dà tanto».