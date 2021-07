Napoli, torna di moda Sissoko: il francese è l'obiettivo di Spalletti

Torna di moda il nome di Moussa Sissoko per il mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro - che già aveva pensato al francese del Tottenham prima dell'inizio degli Europei per rinforzare il centrocampo dato in dotazione a Spalletti - è tornato a chiedere informazioni sul mediano per il mercato estivo.

Ai contatti di qualche settimana fa tra le parti non era stato dato seguito, seguito che però può comunque arrivare visto che Sissoko resta un obiettivo azzurro. Nato in Francia nel 1989, il centrocampista di origine ma Liana da cinque stagioni veste la maglia del Tottenham dopo essersi fatto conoscere con il Newcastle in Premier League.