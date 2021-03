Zielinski, ansia nel ritiro in Polonia: Skorupski positivo, è in isolamento

Il covid scuote il ritiro della Polonia: dopo la gara di giovedì sera contro l'Ungheria ecco la brutta notizia, confermata questa mattina dalla nazionale polacca: Lukas Skorupski è risultato positivo al coronavirus, dopo aver avvertito i primi sintomi nella notte tra giovedi e venerdì. Il portiere del Bologna è in isolamento ma sale la soglia di attenzione in tutto il gruppo.

Anche gli altri elementi della nazionale, tra cui il napoletano Piotr Zielinski, ora sono in attesa dei nuovi test fatti in queste ore dopo quelli effettuati ieri mattina. Il centrocampista azzurro ha già avuto il covid lo scorso ottobre, ma resterà in isolamento al pari dei compagni. Domani sera la Polonia è attesa dalla sfida di qualificazioni al Mondiale contro Andorra.