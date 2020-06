LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci anni fa, con la maglia dell'Inter,metteva il marchio sul Triplete nerazzurro e per poco non centrava anche la vittoria al Mondiale sudafricano con la sua Olanda, sconfitta dalla Spagna in finale. Il legame con la squadra che ieri era die oggi è diè ancora strettissimo, ecco perché ne parla da tifoso.«Spero che l'Inter passi il turno e conquisti la Coppa: credo che sia venuto il momento per tornare a vincere».«Là c'è ben poco da fare: la Juventus continua ad essere nettamente favorita per il titolo. Ha la squadra più forte e cresce di stagione in stagione. Anche quando pensi che il loro ciclo sia finito, riescono a pescare il giocatore nuovo che fa la differenza e trovano stimoli giusti per continuare a vincere».«Anche da tecnico ha conservato quella mentalità vincente che aveva in campo. Non ha deluso le aspettative ora che è in panchina. Grazie alla sua concentrazione e al suo approccio al lavoro, sono certo che potrà fare la differenza».«Mertens mi piace tantissimo. Lo conoscevo già da prima che arrivasse in Italia e sono sempre stato convinto che potesse fare benissimo a Napoli: guardate i gol, le prestazioni...».«Eriksen».«Conosco bene i suoi mezzi, da quando giocava in Olanda. Conte ha una grande rosa e con Eriksen in squadra può finalmente provare a fare il salto di qualità. Christian ha fatto bene all'Ajax, poi al Tottenham e ora deve affermarsi in Italia. Ha grandi doti e può diventare un leader».«Sarà una partita diversa dal solito. Quell'atmosfera di Napoli me la ricordo bene. È uno stadio pazzesco, con tifosi strepitosi. Matti, in senso buono: che ricordi delle vigilie delle partite, con tanta gente davanti al nostro albergo».«Mancini è un fenomeno. Ho lavorato molto bene con lui in Turchia perché ha grande qualità e mentalità forte. Conosce perfettamente la tattica e poi come uomo è straordinario: cerca di aiutare i suoi giocatori mettendosi sempre a disposizione. Spero che con lui l'Italia possa tornare a vincere: Mancini può fare la differenza tra un anno agli Europei».«Mario poteva essere tra gli attaccanti migliori al mondo, però ha fatto determinate scelte. Io non le condivido, ma il mondo è bello perché ognuno è fatto a modo suo. Non so se Brescia possa essere stata davvero la sua ultima chance: uno come lui può sempre fare la differenza».«Negli ultimi mesi ho cominciato a lavorare con i giovani, mi diverto a seguirli nella loro crescita. Nella vita come nel calcio, però, tutto è possibile: dirigente, allenatore... Vediamo».«Almeno per ora, ma qualche offerta ancora arriva. Certo, se dovessi decidere di riprendere dovrei resettare tutto. Intanto mi tengo attivo con il vino del campioni di Fabio Cordella. Ha messo su una squadra da sogno con i più grandi campioni di ieri e di oggi come Zamorano, Roberto Carlos, Ronaldinho, Buffon. Un orgoglio far parte di questo team: non giochiamo a calcio, ma beviamo insieme. È divertente lo stesso».