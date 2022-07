Il Bodo Glimt blinda Solbakken: «Non vendiamo fino ad agosto»

«Non venderemo nessuno almeno fino ad agosto» ha detto Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo Glimt che non vuole far partire i suoi gioielli. Tra questi anche Ola Solbakken, l'esterno norvegese che ha incantato in Conference League nell'ultima stagione e su cui hanno messo gli occhi le maggiori squadre europee, comprese Napoli e Roma che vorrebbero portarlo in Italia.

Il contratto di Solbakken scadrà a dicembre e da gennaio potrebbe essere un ottimo colpo a costo zero. Nel frattempo, il suo allenatore lo blinda: «Solbakken è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Per questo motivo oggi non c'era con noi in allenamento, deve prendersi cura del suo corpo e fare le cose per bene in modo da essere pronto per i prossimi impegni» ha spiegato ai microfoni di Tv2.