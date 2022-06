Solbakken, rivale in Turchia: anche il Galatasaray bussa al Bodø

Spunta una nuova pretendente per Ola Solbakken: l'esterno offensivo norvegese, infatti, è finito nella lista della spesa del Galatasaray che, secondo quanto riportato in Turchia, avrebbe anche già bussato alla porta del Bodø Glimt per conoscere le condizioni di acquisto. Il club norvegese non vede di cattivo occhio l'inserimento del Galatasaray e spera nell'asta, ma ha avvisato il club turco che in fila per il calciatore ci sono anche la Roma e il Napoli.

Da tempo, infatti, i giallorossi seguono Solbakken, anche se la pista sembrava essersi raffredata nelle ultime settimane: in questo freddo si era inserito il Napoli, con la squadra di Luciano Spalletti che ha visto nel norvegese una alternativa concreta per rimpiazzare Politano, probabile partente. Il Galatasaray, però, sembra fare sul serio: i turchi vogliono tentare l'acquisto lampo per anticipare e beffare Roma e Napoli.