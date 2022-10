Napoli, Solbakken è più lontano: il norvegese chiude con la Roma

Ola Solbakken alla Roma, ora sembra cosa fatta. L'esterno norvegese e il club giallorossi si erano rincorsi durante gli scorsi mesi di mercato, ma l'inizio della stagione e il contratto in scadenza con il Bodo Glimt avevano fatto ritardare poi l'affare.

Un affare che ora, secondo i media norvegesi, sembra potersi chiudere: la Roma ingaggerà Solbakken a gennaio a zero, con un contratto fino al 2027. Bruciata così la concorrenza del Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis si era mosso in estate - anche con visite dedicate a Roma - per poter capire i margini di affare ma mollando poi la presa e lasciando spazio proprio ai giallorossi.