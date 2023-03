Sorteggi Champions League, Spalletti: «Buon sorteggio il Milan? Lo dicono gli incompetenti»

«Avrei preferito non incontrare italiane» dice Luciano Spalletti, che commenta così il sorteggio di Nyon per i quarti di Champions League: «Solo gli incompetenti possono parlare di buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque. Se è vero che serve esperienza allora il Milan è il favorito per la vittoria finale».

«I rossoneri hanno eliminato il Tottenham, quindi rimaniamo obiettivi» dice il toscano a Radio Kiss Kiss. «Noi dalla parte facile del tabellone? E non vale anche per Inter, Milan e Benfica? Bisognerebbe essere più equilibrati nelle valutazioni. Con l'Eintracht è stata dura ma vogliamo dare ai nostri tifosi altre serate così».