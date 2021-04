Sosa, il figlio del Pampa è bomber: il piccoo Tomas studia da attaccante

La foto sui sui social tradisce subito il suo amore: il calcio e Diego Armando Maradona, con cui posa in foto grazie al papà. Tomas Sosa ha 20 anni e un cognome importante: il papà, Roberto, è stato il Pampa amato e conosciuto in Serie A con le maglie di Udinese e Napoli. Nato proprio quando l'attaccante argentino giocava a Udine, oggi Tomas - “Tomi” per papà Roberto - studia, gioca e soprattutto segna da attaccante con la maglia (ovviamente) numero 9.

Sui social è stato proprio l'ex attaccante del Napoli a condividere le immagini di un gol del figlio Tomas con la maglia del Club Defensa y Justicia in Argentina. Il giovane attaccante, infatti, gioca ancora in patria mentre il Pampa Sosa è impegnato in questi mesi nel nuovo ruolo di Direttore Tecnico negli Emirati Arabi.