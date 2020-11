Nella Spagna che vince e convince splende la luce di Fabian Ruiz: lo spagnolo del Napoli non era partito titolare ma è subentrato al 12’ per l'infortunio di Canales e ha cambiato la gara con tre assist decisivi nel 6-0 finale degli iberici contro la Germania. La Spagna si qualifica alle Final Four di Nations League così come il Portogallo che ha battuto la Croazia 3-2 nel finale. Protagonista anche l'azzurro Mario Rui, titolare e in campo per 71 minuti.

🇪🇸🙌🏼 Victoria importantísima y ahora ¡¡a por la Final Four!! 💪🏽Siempre es un placer defender la camiseta de la @SeFutbol #UEFANationsLeague #SomosEspaña pic.twitter.com/7uLUR6W3uH — Fabián Ruiz (@FabianRP52) November 17, 2020

Crolla la Colombia di David Ospina nelle qualificazioni al prossimo Mondiale: il portiere azzurro si fa male e non va in campo nel tracollo dei suoi per 6-1 in Ecuador, una sconfitta che complica le ambizioni mondiali dei cafeteros. Il Messico di Lozano vince in amichevole contro il Giappone grazie al raddoppio del Chucky nel secondo tempo. Pari a reti bianche per la Nigeria di Osimhen: senza l'attaccante del Napoli la nazionale delle Aquile non va oltre lo 0-0 contro Sierra Leone.

