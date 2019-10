Ultimo aggiornamento: 18:12

Dispiaciuto ai microfoni di Dazn Lorenzo Insigne prova ad analizzare il pareggio con la. «Avevamo una grande opportunità, siamo dispiaciuti perché volevamo fare risultato», ha ammesso. «Non ci siamo riusciti, pensiamo a recuperare energie ora perché mercoledì abbiamo una partita importante e ci teniamo molto. Sappiamo di affrontare una buona squadra come l’, dobbiamo prepararci al meglio per fare risultato a tutti i costi».LEGGI ANCHE Napoli, Ancelotti maledice la sfortuna: «Creiamo tanto, che palo Fabian Ruiz» «Potevamo segnare il 2-1 oggi, abbiamo visto una squadra unita fino alla fine, però. Questo è importante», ha continuato il capitano del Napoli . Che ha ribadito la sua fiducia ad Ancelotti. «Sono a disposizione di questa squadra e di, provo a dare il duecento percento per i miei compagni».