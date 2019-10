LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Contro una squadra come il Napoli di vantaggi ne hai pochi».non fa proclami, domani contro la squadra di Carlo Ancelotti sarà dura per la sua Spal «Dopo la Juve , gli azzurri sono i più forti a livello di organico e esperienza in panchina. Ma la nostra squadra si è allenata bene in settimana. Ora ci sono più partite ravvicinate, giocherà la squadra che starà meglio fisicamente, faremo le nostre scelte in base alla condizione fisica del gruppo e ai risultati che verranno fuori. Strefezza sarà convocato, Murgia avrà spazio in questo tour de force. Vicari si è allenato bene e spero possa giocare tutta la partita».Che match si aspetta l'allenatore spallino? «Quella contro glisarà una partita sicuramente complicata, sono una squadra con tanti valori assoluti», ha detto in conferenza. «Dovremo fare una partita straordinaria. Ci siamo allenati al meglio durante tutta la settimana per giocare alla morte, portare a casa i tre punti sarebbe di vitale importanza».