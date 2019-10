Dopo l'emozionante vittoria di Salisburgo, il Napoli di Carlo Ancelotti torna a misurarsi con la Serie A e ripartirà da Ferrara. Contro la Spal un match importantissimo per provare ad accorciare sulla capolista Juventus, gara che si giocherà domenica 27 ottobre alle 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Come sempre, i tantissimi tifosi azzurri che non saranno allo stadio potranno godersi il match della squadra del cuore direttamente da casa. Stavolta, però, la parita degli azzurri sarà trasmessa in esclusiva dai canali Dazn, come era stato anche per il match contro il Brescia di un mese fa. Tutti gli abbonati alla piattaforma streaming potranno dunque vedere la gara. Dal 20 settembre è disponibile anche il canale Dazn 1 su Sky Sport.

