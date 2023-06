Non i Chvrches - la band scozzese che ha dato il via all'evento nelle due serate napoletane - ma Luciano Spalletti: è stato l'ex allenatore del Napoli ad aprire il concerto dei Coldplay allo stadio Maradona mercoledì sera. Il toscano ha dato il via ai cori, alle esultanze, ancor prima che Chris Martin e colleghi facessero letteralmente impazzire il pubblico. Spalletti si è accomodato in tribuna con alcuni amici godendosi il concerto come fosse un fan qualunque, un fan a cui tutti i presenti hanno però tributato l'ennesimo omaggio, come quello del 3 giugno a piazza Plebiscito, in occasione del concerto di Gigi D'Alessio.

Il suo esilio dorato di Montaione è durato poco più di dieci giorni. Giorni in cui Spalletti ha ripreso contatto con casa, con la terra, con le persone del posto. Anche nella sua tenuta de La Rimessa, però, c'è stato amore azzurro: una grande serata, sabato scorso, per celebrare ancora una volta lo scudetto vinto a Napoli, con amici, parenti e artisti napoletani. Mercoledì ha fatto ritorno in città per la prima delle due serate-evento dei Coldplay, confermando ancora una volta il legame, il filo mai spezzato fin qui con la città. Il Maradona si è immediatamente accorto del suo ex allenatore: jeans attillato e camicia alla moda insieme all'inseparabile cappellino, Spalletti si è fatto largo tra la folla calamitando le attenzioni ed è stato acclamato da quello che ancora è il suo pubblico.

Lunghi olé, cori per lo scudetto, il suo nome cantato in tutto lo stadio: per qualche minuto, Fuorigrotta ha dimenticato anche i Coldplay pronti a entrare in scena. Lui ha ringraziato il pubblico brevemente, quasi impacciato: ha salutato la città ancora una volta prima di accomodarsi insieme con la famiglia, gli amici Marco Sommella, procuratore calcistico, e Gianluca Capuano, titolare di Cicciotto, ristorante di Marechiaro e posto del cuore nei due anni azzurri, dove è andato poi a cena.

A pochi metri di distanza, due pezzi del suo Napoli: Giovanni Simeone e Aurelio De Laurentiis, incrociato l'ultima volta in campo lo scorso 4 giugno, in occasione della festa scudetto. Non si staccherà da Napoli nemmeno nel weekend, Luciano: ieri ha raggiunto l'isola d'Ischia, si è sistemato in un hotel di Lacco Ameno e sull'isola trascorrerà alcuni giorni di relax.

La vacanza è qui, come un anno fa, quando aveva approfittato dell'estate per qualche giorno in Costiera Amalfitana. I fili dell'anima portano ancora a Napoli, al suo mare, alla sua gente: mentre i tifosi provano a legare con il nuovo allenatore, Spalletti si prende la scena e ora prova anche a godersela. Vista con il sole e lo scudetto in tasca, la sua Napoli dev'essere ancora più bella. Pronta ad aprirgli le porte ogni volta che vorrà.