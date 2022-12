Le selezioni giovanili del Napoli incontrano per il Natale la prima squadra e Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro, come ogni anno, ha parlato ai giovanissimi azzurri: «Ognuno è padrone del proprio destino. Non fatevi fregare dal "tanto non sei bravo, non arriverai, ci sarà qualcuno che ti passa davanti". No. Voi avete la possibilità di scegliere quello che è il vostro destino non quello che vi dicono gli altri» le parole del toscano del Napoli.

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0Yegy9vg2Q — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 20, 2022