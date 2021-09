Spalletti-Allegri, lite negli spogliatoi: «Vinco una volta e mi fa la morale?»

«Non ho mai vinto contro di lui, per una volta che vinco mi viene a fare la morale sugli arbitri?» Questo lo sfogo di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ha vissuto momenti di tensione con il collega Allegri subito dopo la gara del Maradona vinta dal Napoli sulla Juventus.

Dopo le interviste Tv, l’allenatore del Napoli è rientrato negli spogliatoi andando a “salutare” il collega della Juventus. Qualche parola di Allegri sul comportamento di Spalletti nei confronti dell’arbitro in campo non è piaciuta allo stesso allenatore del Napoli. «Non ho mai protestato con l’arbitro e non abbiamo litigato con Allegri durante la gara» dirà Spalletti, che però non si è risparmiato negli spogliatoi. Gli animi si sono surriscaldati davanti al resto dei presenti: le due dirigenze dei club e anche alcuni giornalisti che stavano raggiungendo la sala stampa.