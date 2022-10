Spalletti lancia subito Anguissa: «Ha caratteristiche uniche per noi»

Luciano Spalletti torna a parlare prima della sfida contro il Sassuolo di oggi al Maradona. Tra i titolari scelti anche Frank Anguissa, al rientro dall'infortunio che l'ha tenuto ai box nelle ultime uscite. «Lui è quello che può dare un po' di equilibrio alla squadra perché ha quelle caratteristiche e qualità che difficilmente si riscontrano in altri calciatori della nostra rosa. Venendo da un infortunio bisogna capire le sue condizioni, abbiamo deciso però di farlo giocare subito».

«Atmosfera? È qualcosa che ti arriva addosso con la forza che non puoi non assorbire che ti senti dentro e crea una reazione forte nei calciatori e non solo nella città di Napoli» ha continuato ai microfoni di Dazn Spalletti. Al Maradona prima del match anche la celebrazione per il compleanno di Diego: «La differenza tra Maradona e tutti gli altri calciatori? Probabilmente quello che disse Schopenhauer su talento e genio: il talento colpisce bersagli che gli altri non colpiscono, mentre il genio colpisce bersagli che gli altri non vedono».