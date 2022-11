Spalletti e tre punti pesantissimi: «Che messaggio senza Kvara»

Bergamo sarà come Liverpool, aveva detto Luciano Spalletti, ma dal Gewiss Stadium il Napoli viene via con una vittoria importante che consolida il primato e regala la prima minifuga in vetta alla classifica: «Era difficile stasera, con tre punti importantissimi. Ma per i nostri obiettivi non esistono tre punti meno importanti, sono tutte gare importantissime» le parole di Luciano Spalletti al termine del match.

Una vittoria meno brillanti delle altre, ma che certifica la forza del Napoli in questa Serie A. «L'Atalanta ha giocato una grandissima partita, questo dà la dimensione della nostra vittoria in questo campo. Ormai siamo abituati a giocare in ambienti così» ha continuato Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn «Richiami a Osimhen? A volte deve interpretare meglio le situazioni. Era anche stanco stasera dopo Liverpool, ma nonostante tutto ha fatto quello che doveva fare».

Gli azzurri ora scappano o provano a scappare in vetta alla classifica con il +8 sull'Atalanta nonostante l'assenza dell'estro di Kvaratskhelia: «Khvicha ha questo dolore alla schiena, una botta presa a Liverpool in campo. Abbiamo provato a gestire l'infortunio e tutto era andato bene, invece ieri non riusciva a stare bene. Anche se per noi è un giocatore importante, ne abbiamo altri di cui fidarci. Stasera Elmas è stato eccezionale, abbiamo preferito lasciare Kvaratskhelia a riposo. È stato un messaggio anche per il gruppo».