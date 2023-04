Spalletti, l'attacco di Guardiola: «Non parlo del Napoli, lui è scontroso»

«Non ci sto a fare i giochini. Ci sarà un motivo se una squadra spende 9 milioni e un'altra 900». Con queste parole, Luciano Spalletti aveva risposto a Pep Guardiola, allenatore del Manchester City che aveva sottolineato la qualità del gioco degli azzurri, riferendosi al Napoli come «Migliore squadra d'Europa» anche destinata a giocarsi la Champions League.

Interrogato sulla Champions da giocare, però, stavolta Guardiola non ha voluto pensare agli azzurri. «Non voglio parlare del Napoli perché se lo faccio poi il loro allenatore sarà scontroso con me. È così sensibile» ha detto piccato l'allenatore catalano. «Ci teniamo molto alla Champions. Ci vogliamo provare contro un club d'élite come il Bayern Monaco. Te lo devi meritare, proviamo a fare il primo passo domani».