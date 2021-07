Spalletti ora azzurro anche sui social: «A tutta forza per il Napoli»

L'ultimo post caricato sui social era dell'ultimo giorno del 2020, un modo forse ironico per augurarsi un 2021 migliore. E il 2021 di Luciano Spalletti per ora fa rima con Napoli: l'allenatore toscano ieri ha rispolverato il suo profilo ufficiale Instagram dopo la gara contro la Pro Vercelli: è diventato un follower del club azzurro, ha cambiato la sua immagine di profilo e soprattutto ha caricato il suo primo post da quando è stato ufficializzato alla guida della squadra. «A tutta forza per il Napoli» il messaggio del toscano.

