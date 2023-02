Spalletti e il Napoli, l'annuncio di Giuntoli: «Resta con noi anche nel 2024»

Luciano Spalletti non vuole saperne al momento. Il Napoli si sta giocando lo scudetto e per parlare del suo rinnovo ci sarà tempo. Ma nel frattempo, il club non ha dubbi: «In questo momento pensiamo al quotidiano, ma sicuramente Spalletti resta al centro del progetto tecnico del Napoli. Sicuramente nel 2024 resterà con noi, poi con calma valuteremo il futuro».

Prima del match in casa del Sassuolo, Cristiano Giuntoli blinda l'allenatore azzurro: «Le sue mille panchine dimostrano la sua grandezza, la sua esperienza è testimonianza di questi numeri e dalle tante vittorie che ha fatto in carriera» ha detto il dirigente azzurro a Dazn. Per il rinnovo, comunque, ci sarà tempo: «Ora restiamo concentrati sulla partita di oggi che è importantissima».