Napoli, l'ex Spalletti candidato al premio di «Allenatore dell'anno Fifa»

Luciano Spalletti e Simone Inzaghi sono le speranze italiane alla rincorsa del premio "Fifa The Best 2023" nella categoria allenatori. L'ex guida del Napoli campione d'Italia e l'attuale allenatore dell'Inter finalista della scorsa Champions League sono tra i nomi indicati per ricevere il prestigioso riconoscimento, da assegnare al migliore nell'ultimo anno solare. Oltre all'ex Spalletti, il Napoli può vantare anche i nomi di Kvaratskhelia e Osimhen inseriti nel mini elenco di candidati per il premio di miglior calciatore dell'ultimo anno.

Questi i candidati:

Pep Guardiola (Man City)

Simone Inzaghi (Inter)

Ange Postecoglou (Celtic/Tottenham)

Luciano Spalletti (Napoli/Italia)

Xavi (Barcellona)