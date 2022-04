Cena speciale per Luciano Spalletti, l'allenatore azzurro che ha condiviso una serata con Diego Armando Maradona Jr. È stato lo stesso erede del Pibe a pubblicare sui social la foto del particolare convivio: «Grazie per la tua disponibilità! Sei una persona gentile e dialogare con te mi arricchisce sempre» le parole di Diego Jr, anche lui allenatore da qualche stagione, quest'anno con il Napoli United in Eccellenza.