Spalletti e la Champions League: dall'incubo Old Trafford all'obiettivo Napoli

Luciano Spalletti ritrova le notti di Champions. «Un regalo sotto l'albero che dovremo essere bravi a scartare» ha detto ieri l'allenatore del Napoli in conferenza. Il regalo si chiama Eintracht Francoforte - dall'urna di Nyon poteva uscire di peggio, in effetti - ma pur sempre un avversario temibile, come tutte le squadre europee che arrivano agli ottavi della Champions League. Un passaggio che l'allenatore toscano conosce bene: nelle sue nove esperienze nel torneo internazionale più importante del club, Spalletti ha giocato gli ottavi in ben sette occasioni. Ma solo due volte è riuscito a passare il turno.

Era la prima volta in Champions, nella stagione 2006/07: agli ottavi la Roma di Spalletti pesca il Lione e supera i francesi al ritorno con un 2-0 in trasferta che apre la porta ai Quarti. Ma dopo arriverà l'incubo: i giallorossi sognano battendo il Manchester United 2-1 all'Olimpico, ma al ritorno arriverà l'indimenticato 7-1 a Old Trafford, una notte nera per la storia romanista. Un anno dopo la Roma ci riprova: agli ottavi Totti e compagni eliminano il Real Madrid con un doppio 2-1 tra casa e trasferta, ai quarti però la sorte è beffarda sorteggiando di nuovo lo United. Stavolta niente goleada, ma i Red Devils non regalano chance a Spalletti, che saluta ancora la competizione.

È stata l'ultima volta del toscano ai quarti: ancora con la Roma e poi con lo Zenit non va oltre gli ottavi. Nel 2015/16 si ferma contro il Real Madrid, nel 2018/19 gioca la Champions conquistata con l'Inter un anno prima ma i nerazzurri non riescono a superare il girone di qualificazione.

Con il Napoli di Aurelio De Laurentiis quest'anno ha una nuova chance: gli azzurri hanno messo insieme 2,50 punti di media fin qui in campo internazionale, la migliore da quando il toscano allena in Champions. L'Europa non è stata mai troppo buona con Luciano, ma nella stagione delle rivincite anche l'Eintracht è avvisato.