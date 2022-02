Spalletti show al fischio finale: prima la croce, poi si commuove

Un finale di partita concitato per Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che al fischio finale è entrato in campo per salutare e complimentarsi con i suoi ma visibilmente emozionato. Il toscano ha ripetuto il segno della croce più volte, poi con gli occhi rossi si è avviato verso gli spogliatoi, prima di difendere il suo Napoli ai microfoni delle tv nel post partita. Le immagini dell'allenatore azzurro sono subito diventate virali tra i tifosi in rete.

#Spalletti si prende la scena nel finale: prima visibilmente commosso e poi in un 1vsTutti per difendere il suo @sscnapoli. ⚽️

«Adesso diteci che non abbiamo carattere». 💣#LazioNapoli pic.twitter.com/XW0uWlxbco — Gennaro Arpaia (@gennarogear9) February 27, 2022