Spalletti, i complimenti di Lippi: «Ha vinto la bellezza del Napoli»

Anche Marcello Lippi fa i complimenti a Luciano Spalletti per lo scudetto conquistato con il Napoli: «La squadra ha giocato un calcio aggressivo e moderno. Non ha mai avuto problemi. È stato veramente molto bravo» ha detto l'allenatore - campione del Mondo con l'Italia nel 2006 - intervenuto a Dazn per commentare il finale di stagione in Serie A e Champions.

Il Napoli si è preso la vittoria dello scudetto con un gioco chiaro, un'identità precisa: «La bellezza di squadra è il termine giusto. È stata la squadra che ha fatto il calcio migliore. Non hanno avuto rivali. Le altre squadre impegnate in alta classifica si sono dedicate alle coppe o altre cose, visto che il campionato era già cosa fatta» ha concluso Lippi.