Spalletti concede due giorni al Napoli speranza Anguissa per il Milan

Allenamenti fermi per 48 ore al Konami Center. Questa la decisione di Luciano Spalletti e dello staff tecnico azzurro dopo la bella vittoria di Roma contro la Lazio. Insigne e compagni, dunque, torneranno in campo al Centro Tecnico di Castel volturno direttamente il prossimo mercoledì, per poter preparare la sfida di domenica sera al Maradona contro il Milan.

Uno scontro per la vetta in cui sarà fondamentale recuperare le energie. E gli infortunati, che in questi giorni continueranno il lavoro individuale. Il Napoli spera di poter contare ancora su tutto il gruppo visto ieri sera all'Olimpico ma soprattutto di poter recuperare qualcuno: Tuanzebe lavora quotidianamente con lo staff medico, ma il vero obiettivo è riportare Anguissa in campo contro i rossoneri. Improbabile, invece, rivedere a breve Malcuit e Lozano.