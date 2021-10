Spalletti, derby senza due attaccanti: ancora out Manolas e Malcuit

Ancora qualche defezione di troppo prima del derby, il Napoli atteso contro la Salernitana deve fare a meno di Kostas Manolas e Kevin Malcuit, così come di Adam Ounas e Victor Osimhen in avanti. Luciano Spalletti ha perso questa mattina il suo bomber mentre ritroverà l’algerino nei prossimi giorni ma sembrano più lunghe le attese per gli altri due infortunati. Squadra al completo, per il resto, in vista della sfida dell’Arechi.

L’elenco dei convocati:

Marfella, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.