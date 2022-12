Spalletti, domenica senza sosta Napoli al lavoro in Turchia

Domenica senza sosta per il Napoli al Winter Football Series by Regnum con Rrahmani che ha fatto lavoro personalizzato in campo. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato in piscina. Spalletti continua a lavorare anche sotto il profilo mentale con la squadra, alternando al lavoro sul campo una serie di riunioni per tenere su la concentrazione dei suoi calciatori.

Tra un mese il ritorno in campo, a Milano con l'Inter. Rrahmani sarà sicuramente tra i convocati ma è chiaro che è difficile adesso capire se potrà essere titolare. Come ampiamente annunciato, neppure Zielinski raggiungerà la squadra in ritiro in Turchia: adesso sarà per 10 giorni in vacanza, è atteso a Napoli il 15 dicembre.