Spalletti dopo Natale: solo a Napoli ha convinto tutti

Ripetere l'inizio di 2022 anche nel 2023. Questa è la missione di Luciano Spalletti e del Napoli, uniti nel destino delle ripartenze forti, quelle che piacciono all'allenatore toscano. Un anno fa, dopo la pausa di Natale, gli azzurri seppero fare bottino quasi pieno: 3 vittorie nelle quattro gare disputate a gennaio, l'unico pareggio fu portato a caa contro la Juventus, nella trasferta di inizio anno a Torino.

Da lì è cominciata la lunga corsa degli azzurri nel 2022: nell'anno solare che sta per concludersi, nessuna squadra italiana ha fatto più punti (81) del Napoli, nemmeno il Milan campione dello Scudetto in carica. Vittorie e pareggi su tutte, qualche sconfitta sparsa qua e là ma decisiva, nel finale della passata stagione. Ma Spalletti deve provare a evitare i rientri dopo sosta natalizia degli anni all'Inter: nel 2018/19 aveva messo insieme solo un punto in due gare, una stagione prima invece tre pareggi nelle tre partite giocate a gennaio dai nerazzurri.

Altalenante era stato anche il dopo-Natale spallettiano nel suo ultimo anno alla Roma: nel gennaio della stagione 2016/17 i giallorossi avevano messo insieme due vittorie e una sconfitta, pesante nalla rincorsa al sogno che si spense solo al secondo posto in classifica. Un errore da non ripetere ora a Napoli, con un +8 sulla seconda da conservare e magari provare a certificare visti gli scontri diretti: dalla trasferta con l'Inter e i faccia a faccia interni con Juventus e Roma, il gennaio azzurro sarà non decisivo ma di certo determinante per i sogni di una città intera.