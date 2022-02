Spalletti e l'Inter, voglia di rivincita dopo la Champions e l'esonero

La vendetta perfetta. Il tempo passa per tutto. E per tutti. Anche per Luciano Spalletti. L’Inter non è solo la squadra rivale nella corsa per lo scudetto perché c’è anche una voglia matta per una rivincita. Anche se lui dirà sempre che non è così. Il suo Napoli è in corsia di sorpasso, conta solo quello. Milano è la città dove vivono la moglie e la figlia: andò via per far posto a Conte, il segreto di Pulcinella: sapevano tutti che sarebbe...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati