Spalletti espulso, il Napoli farà ricorso? «Esiste un unico precedente»

Luciano Spalletti non ci sarà a San Siro domenica sera contro il Milan, dovrà accontentarsi di guardare la partita dalla tv perché squalificato dopo l'espulsione subita contro lo Spezia una settimana fa. Una decisione del giudice sportivo che difficilmente potrà essere ribaltata. «Speriamo di poter dare ai tifosi la risposta che tutti vogliono sulla squalifica di Spalletti. Una valutazione preliminare è stata fatta ma una espulsione per somma di ammonizioni di un allenatore è equiparata ad un calciatore, quindi una giornata dovrà stare fermo», ha spiegato Mattia Grassani.

Il legale del Napoli annuncia quindi che difficilmente sarà portata avanti una richiesta di ricorso: «Noi stiamo provando a trovare una soluzione. In Napoli-Atalanta del 30 ottobre 2019 Carlo Ancelotti fu espulso per una giornata e facemmo ricorso: ci dissero che essendo stato espulso, come per i calciatori, non fu accolto. È altamente probabile che non ci siano ricorsi».